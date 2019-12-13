Названы возможные соперники «Шахтера» в Лиге Европы.

16 декабря в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Шахтер» – в корзине несеяных. Соперником «оранжево-черных» станет один из следующих клубов: «Арсенал» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Бенфика» (Португалия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), ЛАСК (Австрия), «Мальме» (Швеция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Селтик» (Шотландия), «Эспаньол» (Испания).

Ранее в еврокубках «горняки» не встречались лишь с 3 из 16 клубов – это «Аякс», ЛАСК и «Эспаньол».

Матчи 1/16 финала состоятся 20 и 27 февраля. Первый поединок «Шахтер» проведет на своем поле.