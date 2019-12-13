Гарантии безопасности для ремонта водопровода на неподконтрольной Донетчине предоставлены, – штаб ООС

Сегодня, 13 декабря, украинская сторона предоставила гарантии безопасности на проведение работ по обследованию участка водопроводной сети от Еленовской повышающей станции до населенного пункта Еленовка (Донецкая обл.) на временно неподконтрольной территории. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ продолжает способствовать проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса. Украинской стороной подтверждаются гарантии безопасности практически по всем заявкам, получаемым от руководителей предприятий как на территории, подконтрольной правительству Украины, так и на временно неподконтрольных территориях.

В штабе также сообщили, что указанные действия свидетельствуют о готовности украинской стороны идти навстречу в обеспечении безопасности гражданского населения.