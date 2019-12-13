RU
Все новости

Гарантии безопасности для ремонта водопровода на неподконтрольной Донетчине предоставлены, – штаб ООС

13.12.19 13:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 13 декабря, украинская сторона предоставила гарантии безопасности на проведение работ по обследованию участка водопроводной сети от Еленовской повышающей станции до населенного пункта Еленовка (Донецкая обл.) на временно неподконтрольной территории. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ продолжает способствовать проведению ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса. Украинской стороной подтверждаются гарантии безопасности практически по всем заявкам, получаемым от руководителей предприятий как на территории, подконтрольной правительству Украины, так и на временно неподконтрольных территориях.

В штабе также сообщили, что указанные действия свидетельствуют о готовности украинской стороны идти навстречу в обеспечении безопасности гражданского населения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк