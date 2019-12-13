Не надо манипуляций: Аваков о заявлениях Путина о резне на Донбассе

Президент России Владимир Путин на переговорах в Нормандском формате пытался манипулировать и исказил факты другого вооруженного конфликта периода распада Югославии. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Сребриница. Мало, кто помнит, о чем идет речь. Это была ситуация 1995 года, когда сербские войска под командованием генерала Младича перестреляли порядка 8 тыс. мужчин-мусульман. Тогда речь шла об этническом конфликте мусульман. Младич представлял Белград. Белград тогда пользовался безоговорочной поддержкой РФ. Потом Младич скрывался, потом в Гааге его нашли и судили в Гааге, и приговорили к пожизненному заключению, как и многих других, кто устраивал тот расстрел», – пояснил он.

«Мы видели президента РФ, который говорил, что это ужасная трагедия. МИД РФ [тогда по приговорам виновным, вынесенным в Гааге] сказал: "Приговор этот предвзятый и политизированный". Поэтому, господин Путин, это упрек не к нам. Мы – другая страна, у нас этого не может быть. Мы хотим обратно свою землю», – продолжил Аваков.

По его словам, на переговорах в Нормандском формате президент России настаивал на разведении сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе и «перестаньте смотреть через прицел на своих людей». «Ему Зеленский отвечал: "Просто выведите свои войска и давайте закончим это очень быстро". И нам не надо этих манипуляций», – подчеркнул глава МВД Украины.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о «второй Сребренице» на Донбассе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин опасается, что если Киев получит на Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, националисты могут устроить там «вторую Сребреницу».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»