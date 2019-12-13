На Донетчине спасали корову

В с. Пилипчатино (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) бойцы ГСЧС вечером 12 декабря доставали корову из трехметровой ямы. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в четверг, в 16:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с. Пилипчатино в яму провалилась корова и нужна помощь спасателей, чтобы вытянуть животное.

«Бойцы 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место происшествия, с помощью автоцистерны и рукавов вытащили корову из ямы глубиной 3 м, после чего передали животное владелице», – рассказали в пресс-службе.

От Главного управления привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.