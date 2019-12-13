Ощутимо: Зеленский анонсировал повышение пенсий в 2020 году

В 2020 году украинская власть начнет внедрять новую стратегию по ощутимому повышению пенсий. Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас важная задача нашей команды – нет денег, но надо увеличить пенсии, минимальные пенсии, а число таких людей очень большое, но хотя бы для тех людей, кому очень тяжело. У нас действительно есть программа, мы ее разработали. Мы придумали очень интересную стратегию с повышением пенсий для людей по возрасту», – сказал он.

«Это будут люди ощущать. Повысить всем пенсии не можем, потому что 12 млн пенсионеров, сразу не можем. Поэтому мы разбили их на такие критерии: сначала – от 400 до 1100 грн мы повысим пенсии пенсионерам, которым 80 и более лет. Таких людей много. Очень много. Мы на них выделим 13 млрд грн в 2020 году», – заявил Зеленский.

Глава государства анонсировал, что потом возрастную планку для увеличения пенсий по возрасту будут снижать до 75 лет и более, а далее и – до 70 лет и более, и так далее.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»