Пешеходы-виновники ДТП будут оплачивать ремонт сбившего их авто

Пешеходы, оказавшиеся виновниками ДТП, теперь обязаны отвечать материально за свои действия – такое решение вынес на днях Верховный суд Украины (ВСУ). По мнению правоведов, это обещает революцию в судах и на дорогах, главным итогом которой может стать снижение количества ДТП по вине пешеходов. Об этом сообщает «Сегодня».

Согласно данным из Единого реестра судебных решений, пешеход внезапно выбежал в неположенном месте вблизи перекрестка на проезжую часть, когда на светофоре был зеленый сигнал для водителей. В итоге пешеход получил телесные повреждения, а автомобиль (внедорожник Toyota Land Сruiser) – механические повреждения. Суд установил, что водитель ехал с разрешенной скоростью движения и не имел технической возможности избежать наезда. В итоге расходы на ремонт автомобиля составили более 100 тыс. грн, которые суд первой инстанции постановил взыскать с пешехода. Рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб закончилось в пользу водителя.

По словам юриста Вадима Володарского, такое решение ВСУ является беспрецедентным, ведь обычно суд высшей инстанции становился на сторону пешехода. «Много лет существовала судебная практика, согласно которой, если пешеход сам пострадал в ДТП, то в иске владельца автомобиля к нему отказывали. Дескать, пешеход – не владелец источника повышенной опасности (таковым по закону считается любой транспорт). И взыскивать с него за "повреждение источника повышенной опасности", якобы, не было оснований. Публикуемое решение – отказ от этой порочной практики», – разъяснил Володарский.

Юрист Владимир Столитний дополнил, что пешеходы являются такими же полноправными участниками дорожного движения, как и водители автотранспорта, велосипедисты и т. д. И согласно Правилам дорожного движения (ПДД), имеют не только права, но и обязанности.

«Пункт 4.10 ПДД гласит, что перед выходом на проезжую часть пешеходы должны убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. Пункт 4.13 ПДД прямо запрещает пешеходам выходить на дорогу, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения; внезапно выходить или выбегать на пешеходный переход; допускать самостоятельный, без присмотра взрослых, выход детей дошкольного возраста на проезжую часть», – перечислил Столитний.

Многие пешеходы требования правил игнорируют и становятся виновниками ДТП, при этом гибнут или получают травмы. Этих жертв можно было бы избежать при условии соблюдения пешеходами ПДД.

Но, по словам инспекторов патрульной полиции, в разы больше случаев, когда внезапно выбежавший на дорогу пешеход не пострадал, а водитель, избегая наезда на него, врезался в другой автомобиль, столб, ограждение и т. д. В этом случае доказать вину пешехода очень сложно, а получить с него возмещение материального ущерба было нереально. Теперь ситуация может измениться.

Юристы говорят, что Верховным судом сформулированы правовые основания материальной ответственности пешехода в случае ДТП по его вине.

«ВСУ применил статью 1166 ГК, регулирующую общие основания ответственности за нанесенный материальный ущерб. Главный вывод – у автомобилистов появляется право и возможность требовать возмещения ущерба, причиненного по вине пешехода», – уверен Володарский.

В свою очередь Столитний считает, что пешеходов, виноватых в ДТП, через суд заставить платить за поврежденный автомобиль, по-прежнему непросто. Для этого нужна «железная» доказательная база.

«Главная польза от решения ВСУ – снижение в перспективе количества ДТП по вине пешеходов. Прежде всего решением суда воспользуются страховые компании, которые платят страховые возмещения по КАСКО…. Информация о том, что, попав под колеса, можно еще и заплатить за ремонт наехавшего на вас автомобиля, распространится быстро, заставит многих неосторожных пешеходов задуматься и, в результате, – спасти свою жизнь и здоровье», – уверен эксперт.

Юристы отметили, что материальный ущерб можно взыскать не только с живого потерпевшего пешехода, но и с погибшего – вернее, с его наследников, но не более, чем в размере полученного наследства.