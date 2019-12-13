Убийство Шеремета: Следствие назвало организатора и мотив

Следователи считают украинского рок-музыканта и ветерана боевых действий на Донбассе Андрея «Риффмастера» Антоненко, задержанного 12 декабря по делу убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году, организатором этого преступления. Это следует из объявления о подозрении одной из фигуранток дела, волонтера-медика Юлии Кузьменко. Документ опубликовал на своей странице в Facebook ее адвокат Влад Добош, пишет «Сегодня».

Следствие открыто называет Антоненко сторонником «ультранационалистических идей» и «культиватором величия арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности».

Группировку из как минимум пяти соучастников убийства он собрал из числа волонтеров и людей, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов и имеющих опыт обращения с огнестрельным оружием и взрывоопасными веществами. При этом соучастники имели аналогичные взгляды.

Главным их намерением было желание обратить внимание общества к «национал-радикальным идеям, которые, по их мнению, могут изменить жизнь общества».

В документе подробно расписано, как Антоненко руководил группировкой.

«Антоненко А.С. возложил на себя функции организатора и руководителя стойкой группировки, привлекая к ее составу и объединив деятельность Кузьменко Ю.Л., Дугарь Я.С и не установленных досудебным расследованием лиц, а также осуществлял общее руководство действиями всех участников организованной группы; распределил между ними роли, непосредственно руководил действиями членов организованной группы. Согласно своей роли подыскал и приобрел боеприпасы и другие орудия и средства, необходимые для совершения убийства; обеспечил участников преступной группы транспортом, устанавливал время совершения преступления, осуществлял сбор и анализ информации об объекте нападения».

При этом в командовании Сил специальных назначений ВСУ подтвердили, что в июле 2017 года Антоненко поступил на контрактную службу в ССО, а в июне 2019 года его перевели в командование ССО.

«За время прохождения службы характеризуется положительно», – сообщили в пресс-службе военного подразделения.

Напомним, что на данный момент, кроме Антоненко, по делу об убийстве проходят еще четверо подозреваемых: военный медик-контрактница Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко («Лиса»), а также Виталий и Инна Грищенко («Пума»). 13 декабря первым трем должны избрать меру пресечения.

Машина руководителя «Украинской правды» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет, была взорвана в центре Киева 20 июля 2016 года – журналист погиб на месте вскоре после случившегося. Приоритетной версией убийства Шеремета следователи называли его журналистскую деятельность в Украине и других странах.