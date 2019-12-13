Аваков рассказал, какой компромисс предлагали Путину по Донбассу

Россия сейчас контролирует 480 км украинской границы на неподконтрольном Донбассе и официальный Киев рассматривал разные варианты, как возвращать эту границу под свой контроль. Об этом в эфире телеканала «1+1», комментируя итоги переговоров в Нормандском формате, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Когда мы готовились к переговорам, мы рассматривали разные варианты. Философия контроля над границей – это 480 км неподконтрольной нам границы, и не так просто их занимать, и не так просто оборудовать, выходить туда через враждебные территории. В любом случае – это процедура», – сказал он.

«В качестве компромисса мы предлагали вариант: "Давайте мы начнем брать под контроль границу, например, начиная с Нового года, потихоньку уменьшая размеры неконтролируемой границы, и, допустим, за сутки до выборов полностью закроем это "бутылочное горлышко" – полностью получим контроль над границей". Чем не компромисс? Учитывая, что по Минским соглашениям и этой "формуле Штайнмайера" должны распустить все незаконные формирования и само это псевдо-государство – "Л-ДНР"», – продолжил Аваков.

По его словам, для украинской стороны это была бы тяжелейшая работа, в частности, для силовиков и правоохранителей, но такая опция была предложена на переговорах в Нормандском формате. «Дипломаты начали это проговаривать. Это была в рабочей группе одна из версий. На что Путин сказал – нет», – заявил глава МВД Украины.

«После того как Владимир Зеленский предложил, чтобы мы перед выборами заберем границу [под контроль], она наша – между Украиной и Россией, то Путин сказал: "Как же так? С одной стороны ваша армия, с другой вы устроите котел и перережете всех, как это было в Сребренице"», – рассказал Аваков.

Он подчеркнул, что это чистой воды манипуляции Кремля, а на переговорах в Нормандском формате делегация Украины держала «жесткую проукраинскую позицию».

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о «второй Сребренице» на Донбассе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что если Киев получит на Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, националисты могут устроить там «вторую Сребреницу».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»