Переход в любой момент: В Минсоцполитики рассказали об изменениях для льготников

Минсоцполитики инициировало изменения, которые позволят льготникам переходить на наличную форму получения льгот в любой момент. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 декабря, в ходе брифинга на тему: «Льготы и субсидии на жилищно-коммунальные услуги» сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

По его словам, получатели льгот информируются посредством смс о состоянии расчетов с поставщиками услуг. «На сегодняшний день в Украине достаточно большое количество поставщиков жилищно-коммунальных услуг, ОСМД, жилищно-строительных кооперативов и т. д. И часть из них несвоевременно или вообще не подают соответствующую информацию в Ощадбанк для проведения взаиморасчетов», – сообщил Музыченко.

«Это означает, что эти деньги остаются на индивидуальной учетной записи льготника, и могут быть не перечислены в дальнейшем по цепочке поставщикам услуг», – добавил он.

В министерстве считают это большой проблемой. «Для того, чтобы решить этот вопрос, министерство инициирует внесение изменений в Порядок предоставления льгот в денежной форме. Чтобы дать возможность льготникам не только до 15 октября изменять форму получения субсидий, а делать это в любой период отопительного сезона», – рассказал замминистра.

«То есть, если по причине того, что поставщики услуг несвоевременно и некачественно выполняют свои функции, у льготника есть необходимость изменить соответствующую форму предоставления льготы, это можно будет сделать в любой период», – добавил Музыченко.

Сейчас проект Постановления проходит согласование с центральными органами исполнительной власти. В министерстве предлагают, чтобы уже с 1 января 2020 года те льготники, которые хотят перейти на наличную форму, могли сделать это в любой момент.