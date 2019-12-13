«Народные милиции Л-ДНР»: Аваков рассказал, как можно решить этот вопрос

Украинская сторона предложила компромисс относительно созданий «народных милиций» на неподконтрольном Украине Донбассе. Об этом в эфире телеканала «1+1», комментируя итоги переговоров в Нормандском формате, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Всем не нравится "формула Штайнмайера", а в этой части она мне очень нравится. Мы исходим из того, что выборов не будет, пока не будут распущены все незаконные формирования. Выборы могут проходить только по украинскому законодательству, только под украинским флагом, с украинским ЦИК и соответствующими всеми государственными органами», – сказал он.

«С другой стороны, в Минских соглашениях написана та самая народная милиция, которой нигде не существует, ни в каком нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать», – продолжил Аваков.

Министр отметил, что на неподконтрольной украинским властям части Донбасса де-факто уже существуют «народные милиции Л-ДНР», но они, согласно Минским соглашениям, должны быть распущены, поэтому украинская сторона ищет «реальный компромисс».

«Мы готовы, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок. Идея была такова: мы заходим своими силами, например, патруль из 5 человек, группа: 2 человека украинская Национальная полиция, 1 представитель Специальной полицейской миссии ОБСЕ и 2 представителя территориальных громад, в которых проходят выборы», – рассказал глава МВД Украины.

«Мы воспользовались опытом мировых конфликтов. Такая ситуация была в Хорватии. Это переходный период сложнейшей полицейской миссии. Он длится недолго, он чрезвычайно тяжелый для самих полицейских, он чреват гигантскими конфликтами, и даже жертвами, потому что стычки все равно возникают. Но, видимо, другого пути нет, и это самые минимальные сложности, которые мы можем получить, восстанавливая свой суверенитет», – считает Аваков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»