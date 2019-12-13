На Луганщине харьковчанин «настарался» на 7,5 лет тюрьмы

За совершение разбойного нападения на территории Луганской области харьковчанин проведет 7 лет и 6 месяцев за решеткой. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что при участии Северодонецкой местной прокуратуры судом вынесен приговор жителю Харькова по обвинению в разбойном нападении с угрозами применения насилия.

Установлено, что 26-летний ранее судимый мужчина, по предварительному сговору со своим знакомым, в течение месяца осуществляли наблюдение за потерпевшим и его семьей – жителями Северодонецка.

«В июне 2018 года, указанные лица, достоверно зная, что хозяин находится дома, из корыстных побуждений совершили разбойное нападение. С причинением телесных повреждений и угрозами применения огнестрельного оружия разбойники потребовали отдать имеющиеся у мужчины деньги. Довести свой преступный умысел до конца нападающим не удалось по причинам, от них не зависящим», – рассказали в прокуратуре.

Приговором Северодонецкого городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом (разбой), соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с проникновением в жилище), и приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В прокуратуре также добавили, что в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование (30 дней с момента оглашения приговора).