Расширение мандата ОБСЕ на Донбассе рассмотрят на следующей неделе

Во время заседания постоянных представителей стран-участниц ОБСЕ в Вене 17 декабря поднимут вопрос круглосуточного наблюдения Специальной мониторинговой миссии за соблюдением перемирия на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«В следующий вторник будет заседание постоянных представителей ОБСЕ в Вене, и наш постоянный представитель получил указание поднять вопрос о том, о чем договорились лидеры [нормандской четверки]. Мы хотим, чтобы миссия [ОБСЕ] расширила свой мандат и была способна верифицировать и отслеживать, каким образом происходит прекращение огня, о котором договорились лидеры», – сказал он.

«Во-вторых, каким образом они выходят на границу и доходят до нашей границы с РФ, и смогут ли они там оставаться, чтобы не возвращаться бегом назад, пока не зайдет солнце, как это сейчас происходит, и только ночью происходят обстрелы нашей территории», – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины заверил, что 17 декабря постоянный представитель Украины в ОБСЕ донесет эти требования, подкрепленные решением лидеров Нормандского формата до всех 56 стран-членов ОБСЕ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»