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Довез пострадавшего до остановки и высадил: В Донецке водитель легкового авто сбил пешехода

13.12.19 15:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке водитель легкового авто сбил пешехода. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 11 декабря примерно в 13:00 в Ворошиловском районе на пересечении ул. Университетская и пер. Орешкова водитель автомобиля серебристого цвета совершил наезд на 68-летнего мужчину-пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы головы и туловища.

После совершения ДТП водитель посадил пострадавшего в салон своего автомобиля, довез до площади Бакинских Комиссаров, высадил на остановке и скрылся в неизвестном направлении.

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