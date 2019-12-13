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В МИД России допустили отмену нормандского саммита через 4 месяца

13.12.19 16:37
Фото: пресс-служба президента Украины
Фото: пресс-служба президента Украины

Встреча в «нормандском формате» может не состояться через 4 месяца, как было заявлено по итогам саммита в Париже. Такое мнение высказал замглавы МИД России Андрей Руденко, передают российские СМИ.

По словам дипломата, уже были случаи, когда даты намечались, но ничего не происходило.

Нынешнюю ситуацию Руденко считает непредсказуемой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

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