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«Каргилл – до моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 13 декабря

13.12.19 14:52
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Ирина: «14:04. Горловка. Много, и на въезд и на выезд. Почти по полной сетке. Но движется хорошо».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Марина: «11:37. "Каргилл" – до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Alina: «10:05. Еленовка: из Донецка очередь за туалетом метров 100, в Донецк – машин 10 перед постом»;
  • Aleks: «12:08. Еленовка в Донецк 25 машин до поста»;
  • Дмитрий: «12:19. Еленовка из Донецка. Очень дальше туалета, метров на 50. Туалет – это машин 65 от полиции, за полицией перед таможней еще машин 40».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • «devichka»: «10:49. Основная Октябрь машин 40, движение есть. А на "нуле" до поворота».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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