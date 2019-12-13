Динамика миграции в Украине: Где живет больше всего зарегистрированных переселенцев (Инфографика)

В Украине насчитывается 1 млн 423 тыс. 269 внутренне перемещенных лиц. По состоянию на середину ноября количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 7 тыс. 634 человек в сравнении с октябрем, передает «Слово и Дело».

По сравнению с ноябрем прошлого года количество переселенцев в Украине уменьшилось на 97 тыс. 262 человека.

Самое большое количество ВПЛ сейчас проживает в Донецкой (501,2 тысячи человек), Луганской (277,3 тысячи) и Харьковской (132,7 тысячи) областях, а также в Киеве (155,3 тысячи). Проживание на западе страны переселенцы по-прежнему выбирают неохотно, меньше всего их в Тернопольской области – 2,1 тысячи.

В сравнении с октябрем в Донецкой области зарегистрировали еще 2 тысячи 474 переселенца, в Луганской области – 1 тысячу 322, в столице – 1 тысячу 293. В Ровненской, Черкасской Житомирской и Кировоградской областях несколько внутренне перемещенных лиц, наоборот, снялись с регистрации.

По состоянию на октябрь государство выплатило переселенцам 247,7 млн грн материальной помощи для покрытия расходов на проживание и оплату жилищно-коммунальных услуг. В октябре прошлого года эта сумма составила 249,5 млн.