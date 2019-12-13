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В Луганске пьяный водитель госпитализирован после наезда авто на бетонную опору

13.12.19 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 12 декабря мужчина 1981 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Лада Приора», не справился с управлением и совершил наезд на бетонную опору наружного освещения.

Водитель с травмами различной степени тяжести в состоянии алкогольного опьянения был госпитализирован в «республиканскую» Луганскую клиническую больницу. «По данному факту проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».

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