Дебальцево и Старобешево: России напомнили о нарушениях Минских соглашений

Россия манипулирует Минскими соглашениями и сама их не выполняет, в частности в том, что «Л-ДНР» не освободили район Дебальцево и Старобешево (Донецкая обл.). Об этом, комментируя итоги переговоров в Нормандском формате в эфире канала «1+1», заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Для наглядности он попросил показать карту линии разграничения, которая была зафиксирована Минскими соглашениями в феврале 2015 года.

Фото: скриншот видео «ТСН»

«Когда нам говорят, что мы – злостные нарушители Минских соглашений… Я обращаю ваше внимание, что на этой оккупированной территории Донецкой и Луганской областей по "Минску-2", красным заштриховано, это должна быть наша территория, а она оккупирована. Это район Дебальцево, который мы с кровью потеряли тогда, и это район Старобешево. По Минску-2 это должно быть наше», – пояснил Аваков.

«Какие вы претензии предъявляете нам, господа россияне, что мы не выполняем [Минские договоренности]? Вы не выполняете в значительно большей мере и в значительно больших пунктах», – подчеркнул глава МВД Украины.

Министр внутренних дел добавил, что согласно Минским соглашениям, район неподконтрольного украинским властям Новоазовска (Донецкая обл.) должен быть полностью освобожден от тяжелого вооружения: «Но мы там наблюдаем скопление тяжелой техники и артиллерии, куда не пускают ОБСЕ. Вот что надо обсуждать. И наша делегация постоянно эти аргументы приводила. У нас есть ресурсы, баланс и дипломаты этим занимаются, но важно об этом говорить».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»