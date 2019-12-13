В России заявили, что об изменении минских договоренностей нужно договариваться с «республиками»

Документ нормандского саммита в Париже зафиксировал преданность всех участников выполнению Минских соглашений, если Киев уже успел пересмотреть свои подходы, это станет предметом длительного изучения другими участниками «четверки». Об этом сегодня, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Хочу мысленно вернуть всех в Париж и напомнить документ, который согласовали участники саммита и который можно и нужно считать успехом. В согласованных итогам парижского саммита во втором параграфе преамбулы говорится, что Минские соглашения продолжают служить основой работы "нормандского формата", государства-участники которого отданы их полному выполнению», –сказал Песков и дополнил: «Если после понедельника произошла какая-то смена позиций Киева, то это вопрос, который придется долго и напряженно анализировать всем остальным трем участникам "нормандского формата"».

На вопрос, при каких условиях Кремль согласится на дополнительные переговоры по вопросу модернизации Минских договоренностей, пресс-секретарь президента РФ отметил, что «в этом случае надо спрашивать не Кремль». «Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, которыми являются Киев и самопровозглашенные республики. Под минским комплексом мероприятий стоит подпись представителей самопровозглашенных республик. Соответственно, говорить о каких-либо новациях, не узнавая о точке зрения и позицию представителей самопровозглашенных республик, можно, но это малоперспективно», – сказал Песков.