Донецкая ОГА использовала только 45% средств дорожного фонда, – Голик

В рамках Закона о дорожном фонде в этом году в областные администрации поступит 14,6 млрд грн из государственного бюджета на ремонт и содержание дорог. 20% из этой суммы может быть использовано ОГА на ремонт дорог внутри населенных пунктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

По его словам, по состоянию на 30 ноября в ОГА уже поступило 13,7 млрд грн., использовано только 10,9 млрд. ОГА не использовали 2,8 млрд грн на ремонт дорог, которые им поступили из государственного бюджета. А еще будет транш 897 млн грн в декабре.

«2,8 млрд грн – это примерно 155-170 км трассы типа Запорожье – Мариуполь», – уточнил он.

Он отметил, что лидеры в использовании Дорожного фонда – Хмельницкая, Харьковская и Днепропетровская ОГА, использовавшие более 95% средств.

Аутсайдеры – Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Донецкая ОГА, использовавшие в районе 45% Дорожного фонда.

Совокупный остаток неиспользованного Дорожного фонда по четырем ОГА – 1 млрд грн.