У Зеленского не считают законопроект о пенсиях жителям Донбасса приоритетным

Законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«На данный момент этот законопроект в повестке дня не находится. Я думаю, что по этому поводу достаточно четко ответил президент, о тех подходах, которые должны быть у государства по отношению к людям, которые сегодня по тем или иным причинам проживают на временно оккупированных территориях. Я надеюсь, что мы сможем сделать так, что мы будем выплачивать пенсии гражданам Украины, которые живут на территории свободной Украины», – сказал он.

«Я думаю, что, по состоянию на сегодня, даже нет технической возможности отправлять туда деньги. Возможность отправлять деньги есть, но это не тот путь, который поможет гражданам страны, которые вынужденно там находятся», – заявил Разумков.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»