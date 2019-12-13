На Донетчине мужчина зарезал своего товарища

На Донетчине арестован мужчина, который во время застолья напал на своего гостя с ножом. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток избран 41-летнему жителю с. Андреевка Волновахского района, который подозревается в совершении умышленного убийства своего товарища», – говорится в сообщении.

«30 ноября 2019 года между двумя мужчинами во время совместного распития водки возникла ссора, в ходе которой владелец дома схватил со стола кухонный нож и нанес ним гостю удар в область грудной клетки. От полученного ранения 20-летний потерпевший скончался на месте», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.