В Донецкой области будут блокировать колеса автомобилей нарушителей ПДД

Полицейские вводят в Донецкой области новый способ борьбы с дорожным травматизмом. При поддержке Донецкой облгосадминистрации в рамках программы «Правопорядок-2019» приобретено более 20 устройств для блокировки колес. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что блокираторы переданы группам реагирования каждого территориального подразделения полиции области. Средства остановки автомобилей будут применять в случаях нарушения правил дорожного движения, если:

водители находятся за рулем в состоянии опьянения / без водительского удостоверения;

автомобиль находится в технически неисправном состоянии;

водители грузовиков превышают весовые и габаритные нормы.

Авто деблокируют только после устранения правонарушения.

«Это также касается водителей грузового транспорта, которые ездят с нарушениями весовых и габаритных норм и этим разрушают дороги, что приводит к авариям. С помощью блокировочных устройств мы будем предотвращать это. Следовательно, на дорогах Донетчины станет безопаснее», – отметил заместитель главы управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Андрей Францишко.