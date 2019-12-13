Для мира на Донбассе нужна не только воля украинского правительства, – глава МИД Германии

На саммите «нормандской четверки» украинская сторона предприняла шаги к разблокированию Минского процесса, но для завершения войны в Донбассе воли правительства Украины недостаточно, свою часть работы должна выполнить Россия. Об этом во время доклада в Бундестаге заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, передает «Укринформ».

«Всем причастным ясно, о чем идет речь, и это выходит за пределы восточной Украины и Украины. Мир в Украине играет важную роль также в отношениях Европы с Россией. Эти отношения улучшатся только при условии окончательного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины», – заявил министр.

Он сообщил депутатам о договоренностях в Париже 9 декабря: всестороннее прекращение огня до конца года, обмен к праздникам пленными, дальнейшее разминирование, разведение еще в трех точках. Также о договоренности не допускать в будущем препятствование работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в состав которой входят 800 наблюдателей, в том числе 40 немцев.

Маас признал, что на многие вопросы ответов пока нет. Среди них он назвал проведение демократических местных выборов в зоне конфликта, восстановление полного контроля Украины над ее рубежом.

«Именно президент Зеленский своим мирным курсом внес новое движение в имплементации Минских соглашений... Следует признать, что Украина в течение последних недель и месяцев сделала мужественные шаги, в том числе против внутреннего политического сопротивления, и таким образом создала основу для того, чтобы мы могли вернуться к обсуждению политического процесса завершения конфликта на востоке Украины. Но мир на Донбассе нуждается в большем, чем воля украинского правительства», – убежден Маас.

Он также заверил, что Германия вместе с Францией будет продолжать работать над тем, чтобы шестая зима войны для людей из Донбасса стала последней военной зимой.

Глава МИД ФРГ добавил, что перед саммитом через 4 месяца должна состояться встреча на уровне министров иностранных дел.