Государство должно найти компромисс по «зеленому» тарифу, – эксперт

Власти должна найти компромиссное решение проблемы «зеленого» тарифа, чтобы сохранить доверие инвесторов, которые развивают альтернативную энергетику в Украине. Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок, передает «РБК-Украина».

Она отметила, что рост инвестиций в Украину сдерживает недоверие, которое есть у бизнеса к действиям украинской власти, и эту ситуацию нужно менять.

«Мы делали опрос стейкхолдеров, есть ли вообще преграды, и какие главные преграды для того, чтобы инвестиции в Украину приходили. И 80% стейкхолдеров сказали, что единственное препятствие – это недоверие бизнеса, инвестора к власти, к государству. Как доверие вернуть, как найти эту золотую середину, пока все стейкхолдеры, подразумеваются и представители государственных органов власти, и представители бизнеса, и инвесторы активно включаются в диалог, ищут ответа», – сказала Цыганок.

По мнению эколога, инвесторы, вкладывающие средства в проекты по развитию альтернативной энергетики, требуют открытого и честного диалога с властью для решения проблем, возникших, в частности относительно «зеленого» тарифа. Она считает, что предложенный депутатами комитета по вопросам экономической политики законопроект № 2543 является компромиссным, и его принятие станет позитивным сигналом для инвесторов.

«Без публичного, без открытого диалога вряд ли вернется доверие и вряд ли инвестиции в эту сферу будут расти. А без роста инвестиций в эту сферу мы понимаем, что не будет достигнута ключевая цель. Это будет очень хороший знак и первый шаг именно к такому результату», – отметила Цыганок.

Напомним, 6 декабря 2019 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации «зеленого» тарифа.

По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, а условия реструктуризации «зеленого» тарифа согласованы с ключевыми игроками рынка ВИЭ.

Ранее Европейско-украинское энергетическое агентство отмечало, что реструктуризация «зеленого» тарифа по законопроекту № 2543 позволит «Гарантированному покупателю» экономить до 2,5 млрд грн в год.