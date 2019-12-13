Рост пенсий для людей старше 80 лет: Эксперт пояснил, есть ли в Украине средства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году будут повышены пенсии для людей старше 80 лет. Далее пенсии поэтапно будут повышать для людей в возрасте от 70 лет, а затем для тех, кто старше 75. Однако, пенсионная система, которая действует в Украине, неэффективна, а в странах, в которых мы перенимаем опыт, обычно действует накопительная модель иногда с незначительным участием государства. Такое мнение высказал глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, передает «Слово і Діло».

«Исходя из этого, мы не можем сравнивать себя с другими странами, а сравнение с Беларусью или Российской Федерацией не очень правильно. Украина равняется на Европейский Союз и развитые демократии, а не на страны, которые деградируют в социальной защите», – пояснил экономист.

Он отметил, что поэтому Украине нужно искать свою модель. По мнению Дорошенко, предложенная стратегия президентом неплохая, но непонятно откуда брать средства. «Кабмин и президент хотят повысить благосостояние через повышение пенсий для людей более старших возрастных категорий. Это хорошая инициатива с точки зрения справедливости. Кроме того, есть экономическая плоскость: чем больше граждане получают, тем больше тратят. Если покупательная способность растет, то производство в Украине также будет развиваться», – подчеркнул Дорошенко.

Эксперт уточнил, что категория людей 80+ в целом будут покупать продукты и дешевые промышленные товары. Следовательно, будет развитие на несколько процентов в этих областях.

Он добавил, что последствия будут, но не стоит ждать значительного влияния на экономику страны. «Кроме того, нужно понимать, сколько этих людей, то есть сколько людей, которые старше 80 лет, сколько в возрасте от 70-ти до 80-ти и от 60-ти до 70-ти. Если речь идет о больших деньгах, то понятно, почему премьер с широко открытыми глазами смотрел на президента. Фактически любое обещание Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Алексей Гончарук где-то должен находить деньги, что вызывает много вопросов», – пояснил Дорошенко.

Экономист акцентировал, что любая трата денег должна быть подкреплена заработанными деньгами или экономикой, например, бизнесом, который платит налоги, или печатным станком.

По словам эксперта, оптимистический вариант предусматривает развитие экономики, увеличение уплаты налогов, за счет чего повышается пенсия. Однако ничего подобного в Украине не происходит.

Дорошенко аргументировал тем, что экономика продолжает рост с темпом 3,5%, рывка за 100 дней президентства Зеленского не произошло. «За счет чего повышение? В качестве варианта, например, это может быть за счет увеличения сборов таможни и акцизов. Но за год увеличение произошло только на 3%. Многие говорят, что это достижение, но фактически – провал. Ранее в команде президента говорили о 100 млн грн, которые оседают в "черной кассе". Где мы видим эти 100 млрд грн за 100 дней президентства? Получили только 3 млрд грн. Конечно, если бы мы увидели хотя бы 10 млрд, тогда есть основание о чем-то говорить», – поделился соображениями эксперт.

По его мнению, второй возможный вариант для получения средств – развитие других сфер экономики, производства. Однако только за последний год промышленность упала на 5%, ранее также фиксировали падение.

Алексей Дорошенко поддержал предложенную стратегию, как концепцию, но указал, что ее пока не за что реализовать.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году украинская власть начнет внедрять новую стратегию по ощутимому повышению пенсий.