СБУ предупредила контрабанду в страну-агрессора комплектующих к боевым самолетам

В Киеве правоохранители пресекли контрабанду в страну-агрессора комплектующих к военно-транспортных самолетов Ан-72 и АН-74. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Оперативники и следователи спецслужбы пресекли попытку нелегального вывоза за пределы Украины товаров двойного назначения. Установлено, что злоумышленники, используя поддельные товарно-сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом складе в аэропорту "Киев" (Жуляны)», – сказано в сообщении.

По информации спецслужбы, оборудование дельцы планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах Минобороны РФ. Груз через третьи страны должен был поступить к «клиентам» из страны-агрессора.

Во время проведения спецоперации в зоне деятельности таможенного поста аэропорта «Киев», а также обысков в складских помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, правоохранители изъяли комплектующие к боевым самолетам, таможенную и техническую документацию, которые доказывают планирование противоправных поставок.

Непосредственному исполнителю сделки следователями СБУ осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.