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На трассе между Покровском и Родинским столкнулись три автомобиля (Фото)

13.12.19 17:57
Фото: Покровский отдел полиции
Фото: Покровский отдел полиции

На Донетчине в результате ДТП, которое произошло в четверг, 12 декабря, на автодороге Александровка – Луганск – Константинополь, пострадала женщина – пассажир одного из автомобилей. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает Покровский отдел полиции.

Отмечается, что информация об аварии поступила в дежурную часть Покровского отдела полиции около 16:00.

«Заявительница сообщила, что на автодороге между Покровском и Родинское столкнулись три автомобиля. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440, двигаясь в направлении Покровска, не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Opel Astra и Renault Fluence. В результате аварии пострадала 47-летняя пассажирка ВАЗа», – говорится в сообщении.

Фото: Покровский отдел полиции
Фото: Покровский отдел полиции

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

«Все обстоятельства ДТП выясняются», – добавили в полиции.

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