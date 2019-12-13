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Раде предлагают создать ВСК по событиям в Иловайске и Дебальцево

13.12.19 19:17
Фото: Офис президента Украины
Фото: Офис президента Украины

Рабочая группа по вопросам пропавших без вести в Донецкой и Луганской областях, а также военных и гражданских заложников, выступила за создание Временной следственной комиссии по вопросам расследования событий во время Иловайской и Дебальцевской операций. С соответствующей инициативой они обратились к Верховной Раде, сообщает сегодня, 13 декабря, пресс-служба Офиса президента.

«Участники рабочей группы обратились к Верховной Раде с предложением создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций», – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что участники заседания заслушали информацию представителей Международного комитета Красного Креста по ведению реестра лиц, пропавших во время боевых действий на востоке Украины.

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