Раде предлагают создать ВСК по событиям в Иловайске и Дебальцево

Рабочая группа по вопросам пропавших без вести в Донецкой и Луганской областях, а также военных и гражданских заложников, выступила за создание Временной следственной комиссии по вопросам расследования событий во время Иловайской и Дебальцевской операций. С соответствующей инициативой они обратились к Верховной Раде, сообщает сегодня, 13 декабря, пресс-служба Офиса президента.

«Участники рабочей группы обратились к Верховной Раде с предложением создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования событий, которые происходили во время Иловайской и Дебальцевской операций», – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что участники заседания заслушали информацию представителей Международного комитета Красного Креста по ведению реестра лиц, пропавших во время боевых действий на востоке Украины.