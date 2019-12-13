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В ряд судов Донецкой и Луганской областей назначены новые судьи

13.12.19 18:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой и Луганской областях в ряд судебных инстанций назначены новые судьи. Соответствующие указы, сегодня, 13 декабря, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Документы обнародованы на официальном сайте главы государства.

Так, согласно указу № 899 / 2019 в местных общих судах Донецкой и Луганской областей следующие назначения:

  • судья Великоновоселковского районного суда Донецкой области – Якишина Елена Николаевна;
  • судья Володарского районного суда Донецкой области Вайновская – Елена Евгеньевна;
  • судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области – Томилин Алексей Николаевич;
  • судья Ильичевского районного суда г. Мариуполя Донецкой области – Кузнецов Дмитрий Владимирович;
  • судья Марковского районного суда Луганской области – Шкиря Вера Николаевна;
  • судьи Рубежанского городского суда Луганской области – Мирошникова Елена Шамилиевна, Овчаренко Елена Леонидовна.

Так, согласно указу № 900 / 2019 в местных общих судах Донецкой и Луганской областей следующие назначения:

  • судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области – Давыдовская Татьяна Владимировна, Федорив Ольга Петровна;
  • судья Димитровского городского суда Донецкой области – Салькова Вера Сергеевна;
  • судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области – Хоменко Дмитрий Евгеньевич;
  • судья Константиновского горрайонного суда Донецкой области – Мартышева Татьяна Александровна;
  • судья Красноармейского горрайонного суда Донецкой области – Хмелевая Светлана Николаевна;
  • судья Краснолиманского городского суда Донецкой области – Белоусов Артур Евгеньевич;
  • судья Беловодского районного суда Луганской области – Булгакова Анна Владимировна.

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