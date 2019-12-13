В ряд судов Донецкой и Луганской областей назначены новые судьи

В Донецкой и Луганской областях в ряд судебных инстанций назначены новые судьи. Соответствующие указы, сегодня, 13 декабря, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Документы обнародованы на официальном сайте главы государства.

Так, согласно указу № 899 / 2019 в местных общих судах Донецкой и Луганской областей следующие назначения:

судья Великоновоселковского районного суда Донецкой области – Якишина Елена Николаевна;

судья Володарского районного суда Донецкой области Вайновская – Елена Евгеньевна;

судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области – Томилин Алексей Николаевич;

судья Ильичевского районного суда г. Мариуполя Донецкой области – Кузнецов Дмитрий Владимирович;

судья Марковского районного суда Луганской области – Шкиря Вера Николаевна;

судьи Рубежанского городского суда Луганской области – Мирошникова Елена Шамилиевна, Овчаренко Елена Леонидовна.

Так, согласно указу № 900 / 2019 в местных общих судах Донецкой и Луганской областей следующие назначения: