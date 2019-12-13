В ряд судов Донецкой и Луганской областей назначены новые судьи

В Донецкой и Луганской областях в ряд судебных инстанций назначены новые судьи. Соответствующие указы, сегодня, 13 декабря, подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Документы обнародованы на официальном сайте главы государства.
Так, согласно указу № 899 / 2019 в местных общих судах Донецкой и Луганской областей следующие назначения:
- судья Великоновоселковского районного суда Донецкой области – Якишина Елена Николаевна;
- судья Володарского районного суда Донецкой области Вайновская – Елена Евгеньевна;
- судья Жовтневого районного суда г. Мариуполя Донецкой области – Томилин Алексей Николаевич;
- судья Ильичевского районного суда г. Мариуполя Донецкой области – Кузнецов Дмитрий Владимирович;
- судья Марковского районного суда Луганской области – Шкиря Вера Николаевна;
- судьи Рубежанского городского суда Луганской области – Мирошникова Елена Шамилиевна, Овчаренко Елена Леонидовна.
Так, согласно указу № 900 / 2019 в местных общих судах Донецкой и Луганской областей следующие назначения:
- судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области – Давыдовская Татьяна Владимировна, Федорив Ольга Петровна;
- судья Димитровского городского суда Донецкой области – Салькова Вера Сергеевна;
- судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области – Хоменко Дмитрий Евгеньевич;
- судья Константиновского горрайонного суда Донецкой области – Мартышева Татьяна Александровна;
- судья Красноармейского горрайонного суда Донецкой области – Хмелевая Светлана Николаевна;
- судья Краснолиманского городского суда Донецкой области – Белоусов Артур Евгеньевич;
- судья Беловодского районного суда Луганской области – Булгакова Анна Владимировна.