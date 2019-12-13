В «Держмолодьжитло» пояснили провал программы «Доступное жилье» на Луганщине

В 2019 году в Луганской области жилищной программой «Доступное жилье» воспользовался лишь один человек, а выделенные на регион средства пришлось вернуть в госбюджет. Об этом сообщила директор Луганского регионального управления «Держмолодьжитло» Инесса Киреева.

Она напомнила, что по программе «Доступное жилье» переселенцы и участники АТО/ООС могут приобрести жилье за 50% стоимости, остальную половину оплачивает государство. Для иных категорий граждан, которые могут участвовать в программе, соотношение идет «30 на 70», где 70% – это средства участника, а 30% – государства.

Но по данному проекту можно приобретать квартиры только на первичном рынке недвижимости, т. е. в новостроях. «Когда мы начинали работать по этой программе в 2017 году, тогда у нас было жилье – начинались строиться 2 новых дома. Мы приглашали всех желающих, но пришло только 9 желающих. А в 2018 году зарегистрировано было людей очень много. В 2019 году в очереди по программе "Доступное жилье" находится 81 кандидат», – сказала Киреева.

Сейчас основная проблема для Луганщины заключается в том, что в регионе вообще не строятся новые дома. В этом году область получила под «Доступное жилье» 19,6 млн грн. «Но мы вернули их назад в бюджет, и они будут розданы на другие территории», – констатировала Киреева.

«В 2019 году мы не имели ни одного объекта, на который можно было бы направить эти средства. В апреле застройщики выставили одну квартиру в новострое. Эта квартира была переоформлена. Но больше у нас не было, куда направлять средства государственной поддержки», – пояснила она.

Еще нюанс – в Луганской области сейчас действует только один застройщик. В ноябре он уведомил «Держмолодьжитло», что планирует строительство нового дома на 24 квартиры. «В очереди по программе "Доступное жилье" тогда стоял 81 человек. Мы предложили всем кандидатам рассмотреть данный объект. Но из 81 кандидата только 8 выразили намерение приобрести жилье в новострое», – отметила директор Луганского регионального управления.

Но участие всего 8-ми человек не покрывали затраты застройщика на строительство дома. Поэтому он отказался от строительства.

Стоимость квартир в новострое получалась высокой, поэтому люди отказывались от приобретения. Был вариант, чтобы частично расходы граждан взял на себя местный бюджет. «У нас есть дополнительная госпрограмма по софинансированию, по которой для граждан личный взнос составлял бы лишь 25%. Тогда бы застройщик мог бы построить этот дом на 24 квартиры и использовать все деньги, которые могли бы быть выделены на реализацию программы "Доступное жилье". Но деньги из городского бюджета так и не были выделены, а у застройщика нет своих личных сбережений для начала строительства. И 19,6 млн грн мы вернули назад в бюджет», – продолжила Киреева.

Но жилищный вопрос для переселенцев на Луганщине, как и везде, очень актуальный. Но «Доступное жилье» для них дорога я программа, к тому же не предусматривает покупку жилья на вторичном рынке. «Например, за 3 года работы этой программы в Луганской области на участие в ней зарегистрировалось чуть больше 100 человек. А за 3 дня (3-5 декабря, – ред.) регистрации по программе "Ипотека под 3%" (здесь покупка жилья идет на вторичном рынке), у нас зарегистрировалось 234 человека», – констатировала представитель «Держмолодьжитла».