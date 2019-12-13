В Донецкой области полицейские избили владельца и обещали сжечь отель

В Донецкой области экс-полицейские избили владельца отеля, который сделал им замечание. Уже утвержден и направлен в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 296 (хулиганство, если оно совершено с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре сообщили, что в ходе досудебного расследования установлено, что 28 апреля 2019 года двое 26-летних полицейских и шестеро их знакомых употребляли спиртные напитки в беседке одного из отелей в с. Мелекино Першотравневого района Донецкой области. Когда пьяные полицейские начали вести себя неприлично, владелец отеля сделал им замечание, в ответ на что получил удары кулаками по голове и грудной клетке и потерял сознание.

В дальнейшем, узнав, что потерпевший, придя в себя, рассказал о избиении жене, полицейские снова набросились на него с кулаками, а также избили его сына, который пытался защитить отца, и угрожали расправой другим свидетелям происшествия, в том числе пообещав сжечь отель .

Вследствие преступных действий «стражей порядка» владелец отеля получил ушиб головного мозга, перелом носа, ребра, а также ссадины и многочисленные ушибы. Оба полицейских после указанного события освобождены от занимаемых должностей.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.