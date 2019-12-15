«ЛНР» ограничит движение личного автотранспорта у пункта пропуска «Станица Луганская»

С 21 декабря будет ограничено движение личного автотранспорта у КПВВ «Станица Луганская» со стороны временно неподконтрольного украинскому правительству Луганска, сообщают местные интернет-ресурсы.

Объясняют это необходимостью оборудовать стоянку в районе Николаевского разъезда и обеспечить подвоз граждан к пункту пропуска.

«От Николаевского разъезда, люди, которые приезжают на личном транспорте, смогут пересесть в бесплатный автобус и спуститься непосредственно к пункту временного пропуска. Точно так же и возвратиться обратно», – начальник местной «ГАИ» Александр Черкасов.

По его словам, к пункту пропуска смогут спускаться только автомобили, которые перевозят инвалидов I-III группы, беременных женщин, граждан с детьми до трех лет и иных категорий граждан, при наличии медицинского показания по состоянию здоровья, а также лиц, которые не могут самостоятельно передвигаться. При себе необходимо иметь подтверждающий документ.

Как отметил заместитель главы «администрации» Луганска Андрей Катасанов, автобусы, которые осуществляют доставку пассажиров к пункту пропуска «Станица Луганская» от автовокзала Луганска и от кв. 50 лет Октября, доезжают непосредственно к временному пункту пропуска.

Уже ведутся работы по оборудованию основной парковки, которая будет иметь 120 парковочных мест. Также будет оборудована дополнительная парковка, которая будет вмещать примерно 60 транспортных средств.

Данное ограничение вступит в силу 21 декабря 2019 года.