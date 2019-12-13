В ОБСЕ назвали обнадеживающей договоренность о прекращении огня на Донбассе

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Он подчеркнул, что прогресс на местах ощутимый, а благодаря работам, выполненным на мосту у Станицы Луганской и в прилегающих районах, были улучшены условия для тысяч мирных жителей, которые пересекают линию столкновения на каждый день.

«С участков разведения в районах Золотого и Петровского были отведены силы и средства, и Миссия отметила усилия по разминированию и демонтажу фортификационных сооружений», – сказал глава Миссии.

Посол Чевик заявил, что благодаря усиленному присутствию, мониторингу, отчетности и содействию налаживанию диалога Миссия является неотъемлемым элементом, который обеспечивает достижение прогресса.