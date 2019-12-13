Разумков напомнил ООН о важности мониторинга прав человека на Донбассе и в Крыму

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с заместителем Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс служба Аппарата Верховной Рады.

«Окончание войны и достижение мира – это одна из важнейших задач власти. Именно поэтому мы благодарны ООН за содействие в улучшении гуманитарной ситуации на Донбассе и поддержку процессов, которые принесут мир в Украину», – отметил Разумков.

Как информирует пресс служба Аппарата ВР, Разумков проинформировал участников встречи о продлении действия Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 2569) и акцентировал внимание ДиКарло на том, что выборы на временно оккупированных территориях должны проходить по украинским законам в соответствии с Конституцией Украины и только после прекращения огня.

Также, по мнению Председателя ВР, большое внимание следует уделить реинтеграции украинских граждан. Разумков считает «очень правильными и необходимыми мониторинг соблюдения прав человека на Донбассе и в Крыму, а также возможность мониторинговой миссии ООН доносить информацию о реальной ситуации в стране и о том, что происходит в государстве».

«Сегодня перед нами много вызовов современного скоротечного мира, которые требуют решения. Украина является давним членом и партнером ООН, поэтому надеемся, что наше взаимодействие будет углубляться и укрепляться», – подчеркнул спикер

Розмари ДиКарло, в свою очередь, положительно оценила ситуацию в Украине, состояние проведения реформ и шаги по установлению мира. Она заверила в готовности ООН оказывать поддержку Украине, в том числе – во время предстоящих выборов.