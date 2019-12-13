Паспорта для переселенцев и жителей зоны АТО/ООС: Куда обращаться для оформления документа

В Украине Верховная Рада 12 декабря приняла Закон об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (проект № 0933), который упрощает условия для оформления документов, удостоверяющих личность переселенцам и людям, которые живут в зоне АТО/ООС. Юристы пояснили, куда нужно обращаться, передает «ЛІГА. Закон».

Так, были внесены изменения в Закон «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции». Он дополнен новой статьей, устанавливающей особенности оформления паспортов, гражданам, проживающим в зоне АТО и осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях и внутренним переселенцам.

Паспорта тем, кто проживает на неподконтрольных украинским властям территориях, будут оформлять в Государственной миграционной службе (ГМС) по месту обращения на территории области.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут обратиться в ГМС по фактическому месту жительства или пребывания.

Для внесения сведений о местожительстве в документы может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Закон вступит в силу со дня, следующего за опубликованием.