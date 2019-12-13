Как будет развиваться регион: Презентована стратегия развития Донецкой области до 2027 года

Сегодня, 13 декабря в Донецкой областной государственной администрации состоялась презентация Стратегии развития Донецкой области на период до 2027 года. Участие в мероприятии приняли первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз, заместитель председателя ОГА Юлия Костюнина, представители территориальных ЦОИВ и структурных подразделений облгосадминистрации члены рабочей группы, а также партнеры и представители общественности, передает пресс-служба ОГА.

Отмечается, что подробно рассказала об особенностях новой Стратегии развития заместитель директора департамента экономики-начальник управления развития реального сектора экономики Дарья Снопенко.

По ее словам, основные этапы разработки Стратегии развития состояли из опроса населения по проблемам и приоритетам развития Донецкой области на период до 2027 года, социально-экономического анализа, построения SWOT-анализа Донецкой области, построения SWOT-матрицы сравнительных преимуществ, вызовов и рисков, определение стратегического видения, построения древа стратегических, оперативных целей и задач, определение системы индикаторов оценки результативности реализации Стратегии.

По результатам опроса 3, 8 тыс. жителей региона, самые острые проблемы развития Донецкой области, с точки зрения населения, – боевые действия и их последствия, отсутствие достойной работы и заработной платы, неудовлетворительное состояние дорог, высокий уровень коррупции и неудовлетворительное состояние социальной инфраструктуры.

Также она добавила, что рабочей группой было выделено четыре стратегических цели – обновленная, конкурентоспособная экономика, качество жизни и человеческое развитие, эффективное управление и безопасность в условиях внешних и внутренних вызовов, экологическая безопасность и сбалансированное природопользование.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации отметил, что Стратегия развития региона, безусловно, является компромиссом, ключевыми задачами и ключевым принципом, который должны сохранить.

«Стратегия – это, в первую очередь, приоритетность прав человека, а также обеспечение инклюзивности. Часть этой инклюзивности заключается в выполнении технических задач по обеспечению доступности людей, которые имеют определенные трудности в передвижении, равного доступа населения к важнейшим услугам, а также внедрение подходов к устойчивому и сбалансированному развитию нашей области. Для нас очень важно привлечь все финансовые ресурсы, которые только возможно, чтобы они были направлены на достижение тех целей и задач, которые изложены в нашей Стратегии, а также были толчком для развития наших людей, общин и региона в целом», – подчеркнул Игорь Мороз .

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы интеграции гендерных компонентов в новой Стратегии развития Донецкой области и модель эффективного внедрения Стратегии от качественного разработанного документа к устойчивому развитию территории.