Зеленский рассказал, что делает власть для переселенцев из Донбасса

Украинская власть работает над созданием экономических и социальных условий для переселенцев из Донбасса и тех, кто хочет выехать из «Л-ДНР». Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность строительства «стены» с неподконтрольной украинским властям территорией.

«Мы сейчас уже должны создавать условия для тех людей, кто действительно сейчас не может там находиться. Это могут быть временные условия, социальные, возможность найти нормальную работу, с нормальной заработной платой. Мы уже много всего делаем. Сейчас у нас средняя заработная плата в ноябре 10,6 тыс. грн, и это ощущают люди, которые находятся на временно оккупированной территории», – сказал он.

На вопрос по поводу жилья, почему его не строят для переселенцев из Донбасса и тех, кто хочет выехать с неподконтрольной украинским властям территории, как это делалось, когда эвакуировали людей из Чернобыля, Зеленский ответил так: «Во-первых, у нас разрабатывается программа. Она, в принципе, разработана. По поводу недвижимости – у нас будет встреча со всеми мэрами и губернаторами. На этой встрече будет поставлена им задача, чтобы строилась новая недвижимость для тех людей, которые пока что не смогли найти [жилье]. У нас очень большие очереди – не только люди, которые приехали с оккупированной части Донбасса, у нас и ветераны АТО. Для них для всех сейчас разрабатывается программа, и на протяжении месяца она будет обнародована и доведена до всех мэров и губернаторов».

При этом, как заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, законопроект № 2083д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является сейчас приоритетным в парламенте.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»