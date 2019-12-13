На КПВВ «Станица Луганская» заработает еще одно мобильное отделение «Ощадбанка»

В Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» запустят второй мобильный офис «Ощадбанка». Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

«Вскоре, для еще большего удобства граждан, на КПВВ "Станица Луганская" начнет работать уже второе мобильное отделение "Ощадбанка"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 13 декабря, модуль был доставлен на КПВВ, установлен на место и после подключения к коммуникациям, начнет обслуживать жителей Станицы Луганской и гостей. Как уточняется в мобильном офисе будут находиться 2 банкомата и касса.