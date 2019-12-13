В Украине начала работу социальная сеть для бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский союз по согласованию с Правительством Украины запустили цифровую платформу поддержки украинских малых и средних предприятий (МСП) Merezha в рамках инициативы EU4Business для расширения возможностей развития бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации.

Цель платформы – вывести украинские предприятия на новый уровень путем привлечения центров поддержки бизнеса и бизнес-экспертов.

Планируется, что Merezha станет пространством для взаимодействия основных игроков рынка и эффективным инструментом для построения культуры ведения бизнеса.

За несколько минут предприниматель, зарегистрированный в сети, может пересмотреть десяток видеопрезентаций экспертов и подписаться на тех, кто ему нравится, чтобы организовать диалог. Сейчас на платформе зарегистрированы 23 эксперта.

В перспективе развития платформы – открытие доступа к данным о состоянии малого и среднего бизнеса в Украине, формирование культуры ведения бизнеса, увеличение количества проверенных, надежных экспертов и повышение общего уровня консалтинга. Merezha планирует сделать бизнес-услуги персонализированными и доступными для каждого предпринимателя.

Посмотреть информацию о платформе и зарегистрироваться можно по ссылке: https://www.merezha.com.ua/