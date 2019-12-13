Украинские пограничники живут на российском пункте пропуска «Донецк»

Украинские пограничники, которые должны контролировать захваченный с 2014 года участок границы на востоке Украины, в настоящее время базируются на территории российского пункта пропуска «Донецк». Они входят в межведомственную группу, созданную в 2014 году для обследования «гумконвоев» из России. Однако они не имеют возможности проверять лица тех, кто сопровождает груз. Об этом в интервью «Громадському радіо» рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко:

«Нет, мы только фиксируем количество. То есть, все, что мы можем зафиксировать визуально», – сказал он.

По его словам, в межведомственную группу входят пограничники и таможенники. Их до тридцати человек. Ротация продолжается до двух месяцев. Когда появляется информация об очередном «гумконвое», часть группы едет в пункт пропуска «Матвеев Курган». Они визуально обследуют колонну, когда она едет на оккупированную территорию, и так же – когда возвращается. Затем эта группа снова едет на пункт пропуска «Донецк» – к месту постоянной дислокации.

«Фактически им выделили помещение, где они могут исключительно находиться. Они находятся на своем обеспечении – группа приезжает с пищей, сухими пайками. Они могут выходить за территорию в случае критической необходимости, если кому-то стало плохо и нужно вызвать медиков», – говорит Демченко.

Он отметил, что нет других причин, по которым пограничники могут выйти за пределы определенной русскими территории.

По словам представителя Госпогранслужбы, людей в межведомственную группу включают только по желанию и после тщательной проверки.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольные украинским властям Донецк и Луганск 12 декабря прибыл 95-й «гуманитарный конвой» из Российской Федерации.

Напомним, предыдущий, 94-й, «гумконвой» Россия присылала 5 декабря.