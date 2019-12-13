Штаб ООС отрабатывает предложения для открытия новых КПВВ

Штаб операции Объединенных сил отрабатывает для утверждения Генеральным штабом предложения о дополнительных участках разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии разграничения. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

«Штаб операции Объединенных сил сейчас отрабатывает для утверждения Генеральным штабом предложения о дополнительных участках разведения и открытие других КПВВ», – говорится в сообщении.

Также в штабе ООС сообщили о текущей ситуации на участках разведения сил и средств.

На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим тишина соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ «Станица Луганская» осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 2336 пассажиров. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.

На участках разведения № 2 и № 3 (Золотое и Петровское) обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишина.