В Бахмуте во время ремонта музея нашли старинные артефакты (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) во время ремонта краеведческого музея строители нашли несколько десятков старинных артефактов, которые относятся к началу ХХ века. Ремонт здания, которому свыше 100 лет, начали в этом году в августе.

Среди найденных старинных предметов – фрагменты металлических ворот, кованые гвозди, кирпичи с логотипами и сейф для хранения ценностей.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Это нашли под полами, видимо, когда снесли ворота, когда их закладывали, велись какие-то строительные работы внизу и их клали просто в фундамент, чтобы укрепить, а сверху – постелили пол. Я их немного почистил», – рассказывает научный сотрудник музея Григорий Соколовский.

«Вот этот интересный момент. Это, скорее всего, тоже от ворот, а отверстия – либо от пуль, либо от шрапнели. Значит, эта вещь пережила войну», – отметил он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Кирпичи, которые нашли во время ремонта, имеют инициалы 8 бахмутских производителей.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Директор Бахмутского краеведческого музея Елена Смирнова добавила, что во время первого этапа ремонтных работ, которые продлятся до конца декабря, музей остается открытым для посетителей. «Экспозицию, которую мы демонстрировали на протяжении ноября, посетили 1 300 студентов и молодежи», – сообщила она.

Стоимость первого этапа реконструкции музея в Бахмуте составляет 11,4 млн грн, на очереди – реставрация фасада старинного здания. Для этого необходимо еще 12 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»