Ранил человека топором и угрожал другим людям: На Луганщине развернулась криминальная драма

В Луганской области сообщено о подозрении в причинении умышленных телесных повреждений, опасных для жизни в момент причинения, 30-летнему жителю пгт Нижняя Дуванка Сватовского района. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как установлено следствием, подозреваемый был ранее неоднократно судимым. 11 декабря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры со своим знакомым нанес последнему тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в больницу с тяжелыми телесными повреждениями в виде черепно-мозговой травмы.

Кроме того, на момент совершения преступления нападавший также угрожал топором другим местным жителям.

Судом удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с прокурором, об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.