В парках и скверах Бахмута появились розовые елки (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) в городских парках и скверах елки покрасили в розовый цвет. Так местные коммунальщики перед новогодними праздниками борются с ворами хвойных деревьев.

Покраску елок водоэмульсионной краской перед новогодними праздниками в Бахмуте проводят третий год. В этом году свыше 300 хвойных деревьев окрасили в розовый цвет.

По словам пресс-секретаря Бахмутского городского совета Сергея Калашникова, такие меры способствуют уменьшению краж деревьев с улиц города. «Проводится обработка красочным раствором верхушек деревьев. Этот раствор безопасен для елок, но он содержит реагент, который при температуре свыше 15 градусов дает резкий запах», – сообщил он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Инспектор Бахмутского отдела полиции Павел Дяченко предупредил, что елки необходимо покупать в специально отведенных местах. «Нужно покупать елки с чипом или с определенной маркировкой, потому что без этих обозначений, без этой маркировки будет означать, что елка срублена незаконно», – сказал он.

Правоохранитель добавил, что пока незаконных фактов вырубки елок в Бахмуте и Бахмутском районе не зафиксировано, но полиция проводит рейды.

На центральной площади Бахмута уже работает елочный базар. Цена за елку стартует от 200 грн. Композиция из елочных веточек стоит от 75 грн.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»