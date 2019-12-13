Требовали взятки у наркозависимых: Суд оставил в силе приговор для бывших патрульных Донетчины

Верховный суд оставил в силе приговор бывшим патрульным Донетчины, которые наладили «бизнес» по вымогательству денег у наркозависимых граждан. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Верховным судом оставлен без изменений приговор Славянского горрайонного суда, которым 2 старших инспектора роты патрульной службы милиции особого назначения "Харьков-2" и бывший инспектор ГПС ОГАИ УГАИ ГУМВД в Донецкой области осуждены за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (Разбой), ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в октябре 2014 года житель Славянска – бывший инспектор патрульной службы вместе с двумя старшими инспекторами роты патрульной службы милиции особого назначения «Харьков-2» договорились требовать взятки с наркозависимых.

В частности, по полученным от «завербованного» информатора данным инспекторы остановили автомобиль, в котором после незаконного обыска нашли каннабис. За непривлечение водителя к уголовной ответственности злоумышленники заставили его отдать им 6 тыс. грн.

Еще в двух случаях инспекторы «наведались» к владельцам ацетилированного опия, где после избиения и угроз огнестрельным оружием, провели незаконные обыски и, обнаружив наркотическую жидкость, заставили отдать им «за молчание» 44 тыс. грн.

«Согласно приговору суда, гражданина за совершенный разбой приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его приспешников-милиционеров за разбой, получение неправомерной выгоды должностным лицом и незаконное обращение с оружием – до 9 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года и конфискацией имущества. Кроме того, оба осужденных лишены специального звания "капитан" и "лейтенант милиции"», – отметили в прокуратуре.