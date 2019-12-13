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Премию «Книга года BBC» получил роман о начале войны на Донбассе

13.12.19 21:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Победителем литературного конкурса «Книга года BBC» за 2019 год стал роман «Доця» писательницы Тамары Гориха Зерня. Имена лауреатов объявили сегодня, 13 декабря, в киевском Мыстецьком арсенале.

«События романа развиваются весной-летом четырнадцатого года в Донецке. Донбасс – это точка обнуления, место силы, где прозвучали самые важные вопросы. И только там спрятаны нужные ответы. Именно здесь героиня потеряла семью, дом, работу, иллюзии – и именно здесь собрала обломки жизнь заново, нашла новый смысл и опору. Эта книга навсегда изменила того, кто ее написал, и изменит каждого, кто ее прочитает. Потому что война – это когда ты ешь землю. И что важнее, когда кормишь землю», – говорится в описании романа на сайте премии.

Главной героиней книги стала реальная волонтерка по имени Наталья, которая помогала украинским военным, в том числе во время обороны Донецкого аэропорта, а позднее стала координировать волонтерскую помощь. Авторка романа также занималась волонтерством, благодаря чему и познакомилась с Натальей. Кроме того, для книги она собрала реальные истории периода начала войны на Донбассе.

Кроме того, награду вручили в номинациях «Детская литература» и «Эссеистика». В первой номинации победил фантаст Владимир Аренев с книжкой «Сапиенсы», а во второй – известный прозаик Тарась Прохасько со сборником очерков «Да, но…». Все победители получат денежную награду, эквивалентную 1 000 британских фунтов.

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