Открыть мир возможностей: Известные телеведущие приедут к детям в интернаты Донетчины (Видео)

Известные телеведущие нашей страны, присоединились к масштабной благотворительной акции «Ринат Ахметов – детям!». Звезды посетят интернаты Донецкой области. Посланцы помогут детям найти в себе таланты и выбрать будущую профессию.

Так, ведущий популярной в стране программы о футболе Александр Денисов еще возглавляет два телеканала. Впереди у Александра – важная миссия. Как посол Фонда Рината Ахметова ведущий отправляется в интернат Мариуполя. Чтобы вдохновить детей, и главное – помочь им поверить в свои силы.

«Этой акции – "Ринат Ахметов – детям", уже 19 лет. Помню, как это все начиналось, когда Ринат Леонидович объезжал детские дома Донецка и Донецкой области. Может быть вот тогда многие и стали обращать внимание на детские дома. И, конечно, по большому счету, Ринат Леонидович этот вопрос хорошо мотивировал, с точки зрения внимания общества к проблеме», – рассказывает Александр.

В команде также телезвезды Олег Панюта, Алексей Суханов и Андрей Дебрин. Актер Андрей Дебрин в проект с первых дней. «Эти дети, детские души очень нуждаются в помощи», – говорит актер.

Мотивационные встречи пройдут в пяти интернатах Донетчины. Их задача – открыть детям мир профессий и отыскать таланты. «Участниками акции "Ринат Ахметов-детям!" в этом году станут 90 тысяч ребят. Это воспитанники интернатных учреждений, детских домов семейного типа, а также дети, которые благодаря помощи Рината Ахметова смогли победить болезнь или преодолеть "травму войны". Фонд организовали целый марафон событий: кроме визитов и встреч, масштабный праздник "Академия супер-героев!"», – рассказала менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

Александр Денисов уверен, что среди детей, с которыми он встретится, подрастает будущая звезда футбола, которая еще просто не знает о своем таланте. «Каждый маленький человечек, это по сути, в какой-то степени маленький супергерой. Самое главное, супергероя в этом человечке вырастить, воспитать и дать ему шанс на то, что все у него будет хорошо в жизни», – убежден телеведущий.

Акция «Ринат Ахметов – детям!» остается крупнейшей благотворительной инициативой в стране. Только за последние 5 лет привлекла 700 тыс. детей.

Источник: ТК «Донбасс»