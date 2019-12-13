Тариф вверх: В Бахмуте подорожает проезд в коммунальном транспорте (Видео)

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) принято решение повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте на одну гривну. Цена возрастет до 5 грн уже 18 декабря.

Так, сейчас одна поездка в троллейбусе обходится горожанам в 4 грн, а будет на гривну больше. По мнению жителя Бахмута Ивана, разница невелика, однако, хотелось бы больше комфорта в салонах.

«Для того, чтобы инвалиды могли подняться в салон. Они же тоже хотят поехать куда-то. Если бы оборудовали транспорт для инвалидов – это было бы супер», – считает Иван.

У жительницы Бахмута Ольги Клименко, свои пожелания. Она считает, что график движения троллейбусов стоило бы пересмотреть. «Стоим на остановках долго. Перерыв между троллейбусами большой. Если бы почаще ходили, может на качество и на цену не обратили бы внимания. Город маленький, поэтому ехать недолго», – делится женщина.

По информации троллейбусного управления, ежедневно на городские маршруты выходит 18 машин. Другие – на ремонте. Старые машины чинят самостоятельно.

Цена на билет возрастет до 5-ти гривен уже 18 декабря. Чиновники объясняют, что были вынуждены увеличить тариф. «Электроэнергия растет и растет. Также и все материалы, запчасти, ГСМ, все дорожает. Повышается минимальная заработная плата. В парке машины все отработала больше 10-20 лет. Их надо ремонтировать», – пояснил директор коммунального предприятия «Бахмутелектротранс» Владимир Капарунин

В следующем году, коммунальщики надеются получить 17 новых троллейбусов благодаря грантам международных фондов. Это позволит полностью обновить весь подвижной состав Бахмутского троллейбусного депо.

Источник: ТК «Донбасс»