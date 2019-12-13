Аваков заявил, что в деле Маркива удалось установить ряд важных деталей

Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу по делу нацгвардейца Виталия Маркива, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время встречи с Уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой и послом Италии Давидом Ла Челилия, сообщает пресс-служба МВД.

«Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу по этому делу, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине», – отметил министр.

Подчеркивая важность украинского-итальянского сотрудничества в противодействии преступности, Арсен Аваков сообщил послу, что украинская сторона активно прорабатывает предложенный на рассмотрение проект Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере безопасности. Упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующему однако уже устаревшему межведомственному соглашению от 1993 года.

По данным МВД, глава итальянской дипломатической миссии был официально проинформирован об итогах проведенной на прошлой неделе поездки в Милан представителей Секретариата Уполномоченного по правам человека ВР Украины с целью посещения осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, который содержится в миланской исправительной колонии "Опера".

Людмила Денисова выразила благодарность итальянский стороне за предоставленную возможность встретиться в пенитенциарном заведении с заключенным украинским гражданином, акцентировав важность неукоснительного соблюдения прав Виталия Маркива в соответствии с обязательствами государств, определенных рамками Всеобщей декларации прав человека ГА ООН. Она также сообщила о своем обращении к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом держать на контроле это резонансное дело. Речь шла также о готовности Украины и представителей стороны защиты Виталия Маркива применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда первой инстанции в апелляционном порядке.